«Обратился в адрес Минэнергетики РФ и компании «Роснефть» по поводу увеличения суточных лимитов топлива»: губернатор Евгений Первышов озвучил ситуацию с бензином в Тамбовской области

К работающим заправкам выстроились очереди Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тамбовской области сохраняются очереди на работающие автозаправочные станции. Там, где есть бензин водители часами простаивают в пробках, которые тянутся на сотни метров, фактически парализуя движение по одной из полос. 9 июля глава региона Евгений Первышов напомнил, что временные ограничения по объёмам продажи бензина и дизельного топлива действуют сейчас в большинстве регионов России. Это вынужденная мера, связанная с изменением логистических цепочек поставщиков и ажиотажным спросом со стороны автовладельцев.

- В связи с недостаточными объёмами поставок на работающие автозаправочные станции обратился в адрес Министерства энергетики РФ и компании «Роснефть» по поводу увеличения суточных лимитов топлива для розничной реализации на АЗС., – сообщил Евгений Первышов.

Как отреагируют на обращение губернатора, пока неясно Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как пояснил руководитель региона, в обращении речь идёт именно о возможности заправки большего количества машин и продлении времени работы АЗС.

По данным областной администрации, АО «Воронежнефтепродукт» сохраняет поставки бензина и дизтоплива на АЗС «Роснефти» в Тамбовской области на уровне прошлого года. Региональные власти прорабатывают с руководством компании вопрос увеличения объёмов отгрузки. .

В условиях повышенного спроса и объективных сложностей с логистикой действуют суточные лимиты поставки на АЗС «Роснефти». Это значит, что на каждой может заправиться только определённое количество машин, включая приоритетные категории (автомобили скорой помощи, коммунальную технику и общественный транспорт).

- Подчеркну – бензин и дизтопливо на заправках сети «Роснефти» будут ежедневно. Поэтому обращаюсь к водителям: нет никакой необходимости занимать очередь ночью, заправляться впрок и пытаться делать запасы. Это приводит к тому, что при суточных лимитах поставки на каждой конкретной АЗС топлива может на всех желающих не хватить. Это вопрос не только индивидуального потребления, но и гражданской солидарности в объективно непростых условиях, – говорит губернатор Евгений Первышов. - В настоящее время мы не планируем переходить на ограничения продажи топлива по чётным/нечётным госномерам, которые уже ввели ряд регионов. Имеющихся запасов бензина и дизтоплива сейчас достаточно - при условии отсутствия панических действий со стороны автовладельцев.

Подобные ограничения ввели в Орловской области, здесь бензин продают только по закреплённым за номерными знаками дням. Автовладельцы, у которых номера начинаются на цифры 0, 2, 4, 6, 8, могут заправиться по чётным дням, у кого с 1, 3, 5, 7, 9 — по нечётным. Получить можно до 30 литров на машину. СМИ не исключают, что такой опыт могут перенять и другие регионы, в частности, Тамбовская область. Это предположение в правительстве региона опровергли.

Что касается других поставщиков. Компания «Лукойл» временно ограничила работу своих заправок в Тамбовской и Липецкой областях, хотя 9 и 10 июля часть из них, в том числе в Тамбове, открылась. Всего в городе 60 АЗС, из них 6 газомоторных. 9 частных станций, не являющихся сетевыми, на сегодня не работают — их потребители перераспределились на действующие заправки, что создало дополнительную нагрузку. Ситуация находится на контроле.