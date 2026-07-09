«Мы не планируем переходить на ограничения продажи топлива по госномерам»: губернатор Евгений Первышов озвучил ситуацию с бензином в Тамбовской области

Часть заправок приостановили работу, на работающих - очереди Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тамбовской области сохраняется непростая обстановка с обеспечением жителей бензином. Глава региона Евгений Первышов напомнил, что временные ограничения по объёмам продажи бензина и дизельного топлива действуют сейчас в большинстве регионов России. Это вынужденная мера, связанная с изменением логистических цепочек поставщиков и ажиотажным спросом со стороны автовладельцев.

АО «Воронежнефтепродукт» сохраняет поставки бензина и дизтоплива на АЗС «Роснефти» в Тамбовской области на уровне прошлого года. Региональные власти прорабатывают с руководством компании вопрос увеличения объёмов отгрузки. .

В условиях повышенного спроса и объективных сложностей с логистикой действуют суточные лимиты поставки на АЗС «Роснефти». Это значит, что на каждой может заправиться только определённое количество машин, включая приоритетные категории (автомобили скорой помощи, коммунальную технику и общественный транспорт).

- Подчеркну – бензин и дизтопливо на заправках сети «Роснефти» будут ежедневно. Поэтому обращаюсь к водителям: нет никакой необходимости занимать очередь ночью, заправляться впрок и пытаться делать запасы. Это приводит к тому, что при суточных лимитах поставки на каждой конкретной АЗС топлива может на всех желающих не хватить. Это вопрос не только индивидуального потребления, но и гражданской солидарности в объективно непростых условиях, – говорит губернатор Евгений Первышов. - В настоящее время мы не планируем переходить на ограничения продажи топлива по чётным/нечётным госномерам, которые уже ввели ряд регионов. Имеющихся запасов бензина и дизтоплива сейчас достаточно - при условии отсутствия панических действий со стороны автовладельцев.

Подобные ограничения ввели в Орловской области, здесь бензин продают только по закреплённым за номерными знаками дням. Автовладельцы, у которых номера начинаются на цифры 0, 2, 4, 6, 8, могут заправиться по чётным дням, у кого с 1, 3, 5, 7, 9 — по нечётным. Получить можно до 30 литров на машину. СМИ не исключают, что такой опыт могут перенять и другие регионы, в частности, Тамбовская область. Это предположение в правительстве региона опровергли.

Что касается других поставщиков. Компания «Лукойл» временно ограничила работу своих заправок в Тамбовской и Липецкой областях, а также в ряде других регионов. Независимые АЗС также пока не получают топливо в необходимых объёмах.

Чтобы урегулировать ситуацию, на федеральном уровне поручено организовать работу с вертикально интегрированными нефтяными компаниями, чтобы они «не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, а выдавали и независимым АЗС». Это позволит вновь наладить постоянные поставки топлива на большинство заправок. На уровне региона проводится такая же работа.