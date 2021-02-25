На тамбовчанку завели 40 уголовных дел за мошенничество

Заявления на сотрудницу магазина от пострадавших поступают в полицию практически ежедневно Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове возбудили 40 уголовных дел в отношении 24-летней местной жительницы, которая подозревается в серии мошенничеств. Как установили полицейские, в настоящее время девушка находится в декрете, а до этого она работала менеджером по продажам в крупном сетевом магазине по продаже предметов бытовой техники.

Чтобы заработать деньги, с января 2020 года тамбовчанка предлагала всем своим знакомым технику из магазина с огромными скидками. Так, например, iPhone 11-й серии при реальной стоимости в 70 тысяч рублей она предлагала купить всего за 38 тысяч рублей.

Люди соглашались приобрести технику и отдавали девушке деньги. Спустя какое-то время она стала ссылаться на задержки поставок из-за коронавируса, а потом сказала, что сделок вообще не будет.

Когда пострадавшие стали требовать свои средства назад, сотрудница магазина придумывала разные истории и просила подождать. При этом, по предварительным данным, несколько человек все-таки получили товар, остальные же просто остались ни с чем.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства совершения мошенничеств и сумму нанесенного ущерба. Пока он оценивается в 15 миллионов рублей, однако в ходе расследования уголовных дел может вырасти в несколько раз.

Кроме того, правоохранители установили факты, когда девушка брала взаймы крупные суммы денег под проценты, но обратно ничего не вернула.

- Заявления от жертв мошенничества поступают на тамбовчанку практически каждый день, - говорит начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тамбовской области Алексей Жданов. - Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.