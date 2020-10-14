В Тамбовской области директор магазина сотовой связи обвиняется в мошенничестве

В Мичуринске завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Установлено, что к обвиняемой, которая являлась директором магазина сотовой связи, обратилась жительница Мичуринского района с просьбой оформления на ее имя кредит в счет покупки смартфона стоимостью 16 242 рубля.

Воспользовавшись невнимательностью покупательницы, директор магазина указала в заявке на кредитный договор два аналогичных мобильника, чтобы один отдать ей, а второй телефон забрать себе.

- В этот же день обвиняемая отправила заявку банк на сумму кредита 32 994 рубля. Получив одобрение на кредитование, она передала покупательнице одно мобильное устройство, а второе незаконно обратила в свое пользование, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

В ходе расследования уголовного дела ущерб, причиненный потерпевшей, погашен обвиняемой полностью. Вину в совершенном преступлении женщина признала и раскаялась в содеянном. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением.