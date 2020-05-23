2020-05-23T13:50:15+03:00
Происшествия

Тамбовчанку подозревают в кредитном мошенничестве

Женщина взяла займ, который не планировала возвращать
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовские полицейские раскрыли преступление, которое произошло 4 марта этого года в Мичуринском районе.

В этот день 32-летняя женщина оформила займ на 8 тысяч рублей, предоставив сотрудникам кредитной организации ложные сведения о себе. После этого, она не совершала ежемесячных выплат и на телефонные звонки не отвечала. Представители банка поняли, что деньгами завладела мошенница и обратились в полицию.

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали мошенницу. Женщину доставили в отдел полиции, где она призналась в преступлении. Задержанная рассказала, что успела потратить полученные деньги на свои нужды и возвращать их не собиралась. Аферистка надеялась, что ее не найдут и она сумеет избежать уголовного наказания.

- Женщине придется возместить причиненный кредитной организации материальный ущерб из собственного кошелька, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Как установлено, ранее она уже имела проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по статье 159.1 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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