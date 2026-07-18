Губернатор Тамбовской области показал, как выглядели поражающие элементы в дронах, атаковавших Wildberries

Дроны были начинены поражающими элементами. Фото: пресс-служба губернатора

Губернатор Тамбовской области показал, как выглядели поражающие элементы, которыми были начинены дроны, атаковавшие логистический центр Wildberries 18 июля 2026 года в Котовске. В результате налета БПЛА семь человек погибли, 25 пострадали. Раненых разместили в больницах Котовска и Тамбова.

Евгений Первышов посетил пациентов, которые находятся в областной больнице Тамбова. По его информации, троих уже отпустили домой, но семеро человек находятся в тяжелом состоянии.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил направить в регион бригаду Центра медицины катастроф.

Дроны были начинены поражающими элементами, чтобы ранить как можно больше людей. Евгений Первышов показал один из таких металлических шариков, который достали из тела пострадавшего.

- Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму. Враг намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые и нанесли максимальный урон мирным жителям, - заявил губернатор.

В СК России уже завели уголовное дело по факту террористической атаки на гражданский объект.

Подробности: Дроны налетели на логистический центр, семь человек из ночной смены погибли: что известно об атаке БПЛА на Wildberries в Тамбовской области 18 июля 2026 года