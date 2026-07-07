Школьники Котовска могут оформить детскую и молодежную СберКарту с уникальным дизайном

Оформление карты подчеркивает локальную идентичность и культурный код города: на ней изображен СберКот в окружении знаменитых котовских неваляшек, производство которых прославило город на всю страну.

Карта интегрирована с системой контроля и управления доступом (СКУД), которая действует во всех школах Котовска. Это позволяет использовать платежный продукт также в качестве персонального электронного пропуска в учебные заведения, оплачивать питание в столовых. Вся информация поступает в личный кабинет родителей ученика. После выпуска из школы пропускная функция карты отключается, и она продолжает работать как обычный банковский продукт.

Заказать и получить такую карту ребенку можно в офисе Сбера Котовска на ул. Свободы, 6 с 6 июля. Для оформивших карты 25 июля и 1 августа в офисе в эти дни пройдут мастер-классы по росписи шоперов. Тираж специальной серии карт ограничен.

Алексей Зезюлин, управляющий Тамбовским отделением Сбера:

«Новая карта с уникальным дизайном – наш подарок жителям Котовска. Мы постарались передать в нём то, что делает город особенным: узнаваемую неваляшку. И, конечно, дополнили дизайн любимым детьми СберКотом. Для школьников карта станет хорошим помощником в освоении финансовой грамотности, а родителям поможет спокойно присматривать за тратами ребенка и быть уверенными, что он благополучно добрался до школы».

Детская СберКарта предназначена для детей в возрасте от 6 до 13 лет, молодежная - для жителей от 14 до 24 лет.