ВТБ в Тамбовской области возглавил Виталий Ященко

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В зону его ответственности войдет реализация стратегии развития бизнеса банка в регионе, усиление GR-взаимодействия и работы с системообразующими компаниями, внедрение передовых финансовых сервисов для населения и предпринимателей.

Виталий Ященко окончил Российский государственный университет им. И. Канта по специальности «Финансы и кредит», в финансовой сфере более 19 лет. В 2006 году он начал карьеру во Внешторгбанке, а с 2019 года занимал пост заместителя управляющего по корпоративному бизнесу ВТБ в Калининградской области.

Член правления ВТБ Руслан Еременко отметил стратегическое значение региона для банка и прокомментировал назначение: «Тамбовская область является для нас важным и проверенным временем партнером. Регион не только обладает мощным аграрным потенциалом, но и активно наращивает промышленные компетенции. Мы заинтересованы в расширении присутствия и ставим перед командой амбициозные цели: нарастить поддержку ключевых секторов экономики, включая АПК, оказывать всестороннюю поддержку региональному бизнесу, а также внедрять передовые финансовые сервисы для населения и предпринимателей. Убежден, что глубокая экспертиза Виталия Ященко в банковской сфере и опыт сопровождения крупнейших клиентов позволят сохранить набранную динамику.

Сам Виталий Ященко видит следующие ключевые приоритеты в работе: «Для меня большая честь возглавить команду ВТБ в Тамбовской области. Основной фокус — стать для региональных предприятий бизнес-партнером первого выбора, ускорить реализацию инвестиционных проектов и задать новые стандарты качества обслуживания.»