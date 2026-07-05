В Тамбовской области 41-летний мужчина утонул в пруду

Фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчина утонул в водоеме под Тамбовом. Сообщение о несчастье поступило в диспетчерскую в субботу, 4 июля, в 20.45. По данным регионального ГУ МЧС, происшествие случилось в Рассказовском округе в необорудованном для купания месте. 41-летний мужчина утонул в пруду Каряжный села Хитрово. Обстоятельства гибели уточняются.

На место привлекали девять человек и четыре единицы техники.

Спасатели напоминают об осторожности у воды. Не отпускайте детей одних. Если уходите на рыбалку, предупредите родственников или знакомых, возьмите заряженный телефон. Купайтесь только на официальных пляжах.

4 июля в Моршанске столкнулись две моторные лодки. Пострадали три человека.