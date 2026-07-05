Три человек пострадали при столкновении лодок под Тамбовом

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Водное происшествие случилось в Моршанске. Сообщение о нем поступило в региональное ГУ МЧС в субботу, 4 июля, в 21.40. На реке Цна, предположительно, по касательной линии столкнулись две моторные лодки - «Волжанка» и судно неустановленной марки, водитель последней скрылся с места происшествия.

По данным спасателей, пострадали три человека. Их состояние и личности уточняются.

В этот же день в Рассказовском округе утонул 41-летний мужчина. Обстоятельства гибели уточняются. Сотрудники МЧС просят соблюдать осторожность во время купания.