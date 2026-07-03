ВТБ открыл обновленное отделение в Тамбове

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Пространство площадью 115 квадратных метров изменило формат обслуживания — акцент сделан на доверительное живое общение в сочетании с современными технологическими решениями.

Отделение находится в районе с развитой инфраструктурой, по соседству со знаковыми городскими объектами - школами Сколково -Тамбов №1 и №2, спортивным комплексом «Ледовая арена «В Радужном», спортивно-тренировочным центром «Тамбов», Олимпийским парком. Добраться удобно как на общественном транспорте — остановка расположена в непосредственной близости, так и на личном автомобиле благодаря наличию парковочных мест. График работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Главное изменение, которое сразу замечают посетители, — отсутствие традиционных барьеров и стоек. Обслуживание теперь ведется в уютных гостевых зонах с мягкими диванами и креслами, а все операции сотрудники выполняют на ноутбуках. Для клиентов работают бесплатный WiFi, кофе-станция и кулер с водой. Решение вопросов, требующих приватности, предусмотрено в изолированных переговорных. Круглосуточно доступна зона самообслуживания, оснащенная ресайклинговыми банкоматами с поддержкой операций по QR-коду.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

В отделении представлен полный спектр финансовых услуг для частных лиц: от подробной консультации и оформления кредитов, депозитов, банковских карт до подбора страховых программ. Основные операции переведены в цифровой формат, но в любой ситуации сотрудники готовы лично сопроводить клиента и помочь в решении возникающих вопросов.

И. о. управляющего ВТБ в Тамбовской области Татьяна Раковская так прокомментировала открытие: «Наш офис на Мичуринской — это не просто обновленное помещение, а продуманная среда, созданная в ответ на ожидания людей. Мы сознательно отказались от всего, что создает дистанцию, и выстроили атмосферу доверительного общения. Здесь цифровые инструменты не заменяют человека, а помогают сделать диалог клиента с финансовым консультантом конструктивным, эффективным и по-настоящему комфортным. Именно в таком балансе мы видим стандарт современного банковского сервиса».

Инфраструктура ВТБ в Тамбовской области сегодня насчитывает шесть офисов и свыше 90 банкоматов. Продукты и услуги банка также доступны в отделениях «Почты России». Параллельно ВТБ наращивает выездные форматы: курьерская доставка банковских продуктов уже охватывает 75% жителей региона, и к концу года этот показатель планируется увеличить до 85%.