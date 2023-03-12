В Тамбовской области затопило два моста

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области Фото: Предоставлено

Два моста затопило в Тамбовской области 12 марта. По данным регионального ГУ МЧС, в 10.30 поступило сообщение, что из-за обильного таяния снега и увеличения сброса воды с ГТС Челнавского водохранилища поднялся уровень реки Челновая. Вода затопила низководный мост между селами Козьмодемьяновка и Лысые горы Тамбовского района. Движение транспорта по объекту невозможно. Объездной путь через эти же населенные пункты займет девять километров. Эвакуация населения не требуется.

Фото: ГУ МЧС по Тамбовской области Фото: Предоставлено

В это же время спасателям поступил аналогичный сигнал из Мордовского района. Все из-за того же растаявшего снега поднялась вода в реке Битюг. Она затопила мост между селом Мельгуны и рабочим поселком Мордово. Объездной путь через Новопокровку к населенному пункту Мельгуны составит восемь километров. Эвакуация также не требуется.

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