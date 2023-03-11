В Тамбове затапливает дороги и участки жилых домов

В Тамбове из-за резкого таяние снега и прошедших дождей вода скопилась на некоторых городских дорогах, а также приусадебных участках жилых домов, в основном расположенных в низинах. Только 10 марта в ЦГДС от жителей поступило около 35 заявок по этой проблеме. Одновременно мэрия отрабатывает обращения горожан в социальных сетях. Специальная техника работает круглосуточно, рабочие проводят откачку и отвод воды.

Больше всего обращений из Бокино, Строителя и Первомайского. Так, например, в бывшем микрорайоне Майский острее всего стоит ситуация на самом низком участке улицы Счастливой. При этом большая часть дорог в микрорайоне городу из района до сих пор не переданы. Тем не менее, работы здесь ведутся.

- Сообщить о скоплении воды тамбовчане могут по телефону ЦГДС – 72-03- 39, - напоминают в пресс-службе городской администрации.