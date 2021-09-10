В регионах продолжается работа над инфраструктурными проектами

Партия «Единая Россия» совместно с Правительством РФ реализуют крупные инфраструктурные проекты в регионах и программу капитального ремонта школ.

На ближайшем совещании с Кабмином по бюджету до 2024 года партия ЕР заложит финансирование программ инфраструктурных проектов и капремонта школ,

Как отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, президент Владимир Путин поддержал новый инструмент развития регионов. Было решено выдавать им инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке до трех процентов годовых и сроком погашения 15 лет.

В следующие 2,5 года в регионах планируется построить 1,3 тысячи новых школ для миллиона учеников.

Сопредседатель ОНФ, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева считает, что необходимо предоставлять дополнительное финансирование тем школам, которые представят лучшие реализованные проекты, способствующие развитию образовательной среды. Она предложила организовать такой конкурс.

«Мы надеемся, что и дальше будем контролировать все задуманные проекты с точки зрения хода их реализации», - резюмировал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее ЕР предложила Владимиру Путину разработать и обеспечить выполнение программы развития инфраструктурных проектов в регионах. После того как президент поддержал инициативу, 9 июня депутаты единогласно проголосовали за принятие закона. На съезде «Единой России» 19 июня президент объявил о продлении программы до 2026 года и увеличении ее финансирования.

Путин также поручил создать программу строительства и капремонта школ . Ранее «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из 7,2 тысячи школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ будут отслеживать созданные отделениями партии рабочие группы.