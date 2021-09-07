В России начались выплаты военным

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина с 6 сентября 2021 года в России начались выплаты единовременных пособий военнослужащим, в число которых входят курсанты ВУ, а также сотрудникам, работающим в правоохранительных органах.

Партия «Единая Россия» на этапе подготовки к началу выплат проводила работу, в рамках которой гражданам разъяснялся порядок получения финансовых средств. Как ранее заявлял президент, установлен единый размер выплат – 15 000 руб. Величина пособия, по словам Путина, не зависит от должностей и званий.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в рамках совещания, в котором приняли участие вице-премьеры, рассказал, что были оперативно проработаны решения для реализации инициативы президента в кратчайшие сроки. Впервые свою инициативу В. В. Путин озвучил на съезде партии. Мишустин также отметил, что в соответствии с докладом министра финансов РФ Антона Силуанова ведомство довело «все необходимые лимиты».

Первый заместитель главы фракции партии «Единая Россия» в Государственной думе РФ Андрей Исаев сделал акцент на социальной оправданности и справедливости равных по размеру выплат. Чиновник отметил, что в финансовой поддержке со стороны государства особенно нуждаются те, чье звание ниже и, соответственно, ниже и денежное довольствие. Исаев считает, что, если бы размер единовременной выплаты был поставлен в зависимость от денежного довольствия, военнослужащие получили бы меньшие суммы.

Из общей суммы выплат военнослужащим не взыскиваются средства по судебным решениям и исполнительным документам. Кроме того, выплаты не учитываются в рамках исчисления мер социальной поддержки.

Накануне вице-спикер Совфеда и секретарь генерального совета партии Андрей Турчак заявлял, что отделения партии в регионах получили задачу разъяснить гражданам порядок получения единовременных выплат. В настоящее время в этой работе принимают участие штабы общественной поддержки ЕР в российских субъектах Федерации.

Ранее, 31 августа 2021 года, президент России, по сообщению ER.ru, подписал указ о единовременных выплатах всем сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. Владимир Путин отдал поручение обеспечить получение финансовых средств в ходе встречи, которая проводилась при участии представителей партии «Единая Россия». Также Путин отдал поручение депутатам Государственной думы VIII созыва предусмотреть в бюджете повышение индексации денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на 2022 и на 2023 годы.