Каждый россиянин сможет внести свои предложения в народную программу

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Он добавил, что это позволяет получить некий срез мнений граждан и помогает выделить основные аспекты работы. Портал в полной мере можно назвать площадкой, способствующей прямому диалогу между властями и жителями РФ. Он также отметил, что все полученные мнения и предложения будут проанализированы экспертами, чтобы потом добавить их в программу и в итоге воплотить в жизнь, пишет nashgorod.ru.

Стать участником программы можно двумя способами. Во-первых, на сайте NP.ER.RU можно проголосовать за любое понравившееся предложение из девяти представленных основных разделов. А для тех, кто готов отправить на рассмотрение собственную идею, имеется специальная форма, которую нужно заполнить на сайте. При отсутствии возможностей исполнить это в онлайн-формате гражданин может обратиться офлайн в региональную общественную приемную ЕР или к депутату, представляющему округ проживания участника, и заполнить анкету.

Отмечается, что на базе каждого региона проводятся обсуждения основных разделов народной программы с экспертами. В состав экспертной группы входят представители органов власти, науки и общественных организаций. Уже состоялись две сессии, темой первой стали проблемы семей с детьми, на второй подняли вопросы, касающиеся людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщает сайт ER.ru, прозвучали инициативы увеличить ежемесячные пособия на детей, ввести льготы для представителей компаний, которые помогают семьям найти свой дом. Также обсудили перспективы расширения возможностей использования материнского капитала.

В целях улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья поступили предложения о совершенствовании городского пространства, о необходимости дополнительных мер поддержки детей-инвалидов. Для жителей России с проблемами слуха предложили расширить программы образования и трудоустройства.

“Работа любого политического объединения должна строиться на базе запросов граждан. Депутатский корпус, приемные, первичные отделения партии «Единая Россия» регулярно аккумулируют мнения населения, на основании которых формируются законодательные инициативы. А это позволяет вводить новые льготы, пособия, устранять излишнее регулирование, упрощать получение мер поддержки.

Сейчас идет сбор предложений в народную программу партии. У каждого есть возможность внести свои инициативы, возможно, они помогут изменить жизнь региона и страны к лучшему. Депутаты в рамках своих полномочий общаются с людьми, в их работе уже находится множество вопросов – они тоже должны войти в народную программу. Рассчитываем и на участие экспертного сообщества. Для этого в регионе, например, прошел онлайн-форум «Муниципальные инициативы», проводятся обсуждения в рамках партпроектов. Конечно, в нынешней эпидемиологической обстановке важно соблюсти меры безопасности, поэтому в партии подготовили специальный сайт по сбору предложений в народную программу – внести инициативы можно просто и удобно. В целом эта работа позволит отразить в программе партии проблемы, волнующие людей, и варианты их решения”, - сказал Александр Никитин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».