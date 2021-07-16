ЕР внесет новые меры поддержки инвалидов в народную программу

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Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что россияне с инвалидностью - социально незащищенная категория граждан, поэтому члены ЕР должны работать над повышением качества их жизни, пишет Nashgorod.ru.

«Наша задача заключается в создании условий для активной, полноценной жизни лиц с инвалидностью, для их самореализации, реализации возможностей в работе, спорте, творчестве, возможности участия в общественной и политической сферах жизни», — отметил он.

Наиболее часто люди с инвалидностью испытывают трудности в поиске работы. В ЕР отметили, что меры помощи по этому направлению будут отражены в новом законе. Также для предприятий и общероссийских организаций инвалидов нужно увеличить размер компенсационных выплат.

Глава комитета алтайского Заксобрания по социальной политике Татьяна Ильюченко подчеркнула важность доступности профессиональной переподготовки. Она отметила, что инвалидам нужно выплачивать компенсацию трат на проезд из дома к месту обучения и обратно.

Руководитель Всероссийского общества глухих Станислав Иванов призвал к повышению качества образования детей, у которых есть проблемы со слухом. Он подчеркнул важность устранения дефицита сурдопедагогов и переводчиков русского жестового языка.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с инициативой о включении в народную программу партии расширенных мер помощи детям-инвалидам. Она считает, что важно упростить и сделать более быстрой процедуру прохождения медико-социальной экспертизы. Кроме этого, средства техреабилитации для детей должны стать более доступными, а родителям нужно предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска.

Повышенное внимание депутатами ЕР было уделено проблеме улучшения доступности городской среды. Многие здания в России не имеют пандусов, что делает невозможным перемещение людей на инвалидных колясках.

«Следует с привлечением архитекторов, проектировщиков, строителей, технологов обговорить формы и использование пандусов», — подчеркнула руководитель соцпроекта «Шаг за шагом к мечте» Наталья Каптелинина.

Как передает портал ER.ru, по результатам сессии депутаты подчеркнули, что «Единая Россия» взяла на себя основную роль по претворению в жизнь полезных предложений.

“Партийный проект «Единая страна - доступная среда» в Тамбовской области на регулярной основе взаимодействует со всеми общественными организациями инвалидов. На встречах поднимаются вопросы как конкретной адресной помощи, так и направленные на решение общих проблем на региональном и федеральном уровне. Например, регулярно возвращаемся к теме создания регионального списка ТСР, дополняющего федеральный перечень, рассматриваем возможность расширения вариантов сопровождаемого трудоустройства, улучшения качества инклюзивного обучения. Народная программа партии «Единая Россия» в своем содержании дает ответ на большинство данных вопросов, поэтому областные общественные организации инвалидов планируют и дальше активно участвовать в разработке и последующей реализации положений программы”, - прокомментировал Валерий Иржанов, координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда», депутат Тамбовской городской думы.