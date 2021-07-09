Общественники внесли свои предложения по помощи семьям в народную программу ЕР

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Это касается повышения ежемесячных пособий, отмены НДФЛ для многодетных и расширения возможностей использования материнского капитала.

На площадке партии 8 июля состоялась стратегическая сессия «Народная программа «Единой России» — семьям с детьми» при участии членов некоммерческих организаций, экспертов и депутатов, пишет Nashgorod.ru.

Как отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова, участвовавшая в обсуждении, важно, чтобы помощь получили различные категории семей. При этом в качестве новых мер, по ее мнению, могли бы выступить: повышение суммы ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40% до 100% от средней зарплаты и повышение этого периода до 3 лет, введение налоговых льгот для компаний, которые помогают семьям решить трудности с жильем, а также мер поддержки для бабушек и дедушек, помогающих присматривать за внуками.

Кроме этого, она добавила, что представляет важность принцип одного окна при получении мер поддержки. По ее словам, родители должны заниматься воспитанием ребенка, а не узнавать, куда и к кому обращаться за тем, чтобы получить положенные выплаты.

С инициативой о расширении возможности для получения пособий на детей 1,5-3 лет также выступила блогер, который специализируется на теме воспитания детей, - Елизавета Золотухина. В настоящее время данная выплата полагается родителям, доход которых не превышает двух МРОТ.

В ходе обсуждения участниками было предложено и расширить возможности использования маткапитала. Например, прозвучали идеи по поводу использования средств маткапитала для оплаты садов, организованных ИП, монтажа газового оборудования, на оплату противопожарной сигнализации, приобретение машины. При этом трехлетний мораторий на трату этих средств для улучшения жилищных условий нужно отменить, посчитали участники дискуссии.

Кроме этого, на состоявшейся сессии также обсуждались меры, направленные на укрепление здоровья мужчин, программа трудоустройства подростков, открытие многофункциональных центров поддержки семей с детьми, а также отмена НДФЛ для семей с четырьмя и более детьми.

Ранее, как передает сайт ER.ru, председатель партии Дмитрий Медведев призвал население принять активное участие в создании народной программы партии. В ней, по его словам, должны быть отражены все проблемные темы современной жизни россиян и их решения.

“Несколько лет назад все мы говорили о последствиях экономических кризисов в демографии, которые, вероятно, в разной степени еще долго будут сопровождать нашу страну. Но сегодня акцент этого вопроса изменился – сейчас мы решаем проблему второй смены в школах, очередности детей младшего возраста в детские сады. Несмотря на то что демографическая ситуация остается сложной, проделана большая работа, чтобы добиться увеличения рождаемости. Конечно, важное значение в этом играют меры поддержки семей с детьми. Их развитие являлось приоритетом партии «Единая Россия» на протяжении всего созыва Тамбовской областной думы и Государственной думы.

Расширение возможностей использования материнского капитала, рост действующих и появление новых выплат семьям с детьми, одиноким родителям, беременным женщинам – эти и другие меры, принятые за последние годы, создали непрерывный контур сопровождения семей с рождения ребенка (и даже до, если учитывать жилищные программы для молодых семей) до его 18-летия. Это значимый, но промежуточный итог демографической политики. Ее развитие должно продолжаться и дальше – для этого сегодня и формируется народная программа, которая учтет предложения жителей нашей страны”, - прокомментировал Евгений Матушкин, председатель Тамбовской областной думы, член генерального совета «Единой России».