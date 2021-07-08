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Происшествия8 июля 2021 10:20

Следователи проводят проверку по факту пожара на ул. Володарского в Тамбове, в котором погибли двое мужчин и пострадала женщина

По предварительным данным, причиной возгорания стало курение
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В огне погиб хозяин дома и его гость

В огне погиб хозяин дома и его гость

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Следователи регионального СКР проводят проверку по факту пожара, который произошел вечером 7 июля в квартире на первом этаже дома №2 по ул. Володарского. В результате возгорания погиб 58-летний хозяин дома и его 52-летний приятель. 55-летняя женщина, находившаяся в гостях, получила сильные ожоги и находится в реанимации.

- В СО по Октябрьскому району Тамбова СУ СК России по региону проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Одной из возможных причин возгорания является курение внутри квартиры