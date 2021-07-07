В пожаре на ул. Володарского в Тамбове погибли двое мужчин и получила ожоги женщина

Пожар произошел на первом этаже дома Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Сообщение о возгорании квартиры на первом этаже пятиэтажки, расположенной на улице Володарского, 2 областного центра, поступило в ГУ МЧС России по Тамбовской области 7 июля в 19 часов 51 минуту. Спасателям позвонил очевидец. На место ЧП направились два отделения пожарной части №5. В 20 часов 8 минут приехавшие на ликвидацию спасатели нашли в горящей квартире тело, а следом еще один труп. Позже выяснилось что в пожаре погибли мужчины 52 и 59 лет. Спаслась из огня только 55-летняя женщина.

- В 20 часов 21 пожар локализован на площади 15 квадратных метров, в 20 часов 24 минуты полностью ликвидирован, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Пострадавшая в результате пожара женщина с ожогами рук и лица направлена в медицинское учреждение. В ходе пожара эвакуировали 10 жителей подъезда.