"Единая Россия" отчиталась по предвыборной программе-2016

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“Предвыборная программа «Единой России» смогла пройти проверку на прочность, и она сохраняла актуальность все пять лет. К настоящему времени она выполнена – невзирая на сложную внешнеполитическую обстановку, санкции и пандемию”, - отметил Медведев.

Он подчеркнул, что в задачи партии всегда входило обеспечение для граждан страны высокого уровня жизни. Главным образом это касается сфер образования и здравоохранения. Медведев также заметил, что в период эпидемии коронавируса деятельность партии оставалась активной, и она направляла все ресурсы для поддержки людей. В каждом из российских регионов открыли волонтерские центры, где трудилось более 100 тысяч человек. Цель разработки новых законов состояла в помощи пострадавшим от ковида, также были созданы пункты сбора денежных средств для нуждающихся категорий населения, пишет nashgorod.ru.

«Свыше 500 миллионов рублей были направлены партией на приобретение защитных костюмов и средств индивидуальной защиты. Также закупались продуктовые наборы для медиков, реанимобили. Это был и правда наиболее трудный период», — сказал Медведев.

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Партия продвигала инициативу о внесении изменений в Трудовой кодекс в целях упрощения отношений работника и работодателя при дистанционном формате работы.

Необходимо подчеркнуть и то, что за минувшие пять лет получилось сократить зависимость страны от колебаний на нефтяном рынке и принять меры поддержки российских предпринимателей.

Политика ЕР в социальной сфере также наращивает обороты - программу маткапитала продлили еще на 5 лет, упростили процесс получения пенсии по инвалидности, повышен размер пособий для беременных, неработающих родителей с ребенком до полутора лет, родителей-одиночек.

Кроме этого, при поддержке партии запустили реформу, благодаря которой дольщикам недостроев выплатят компенсацию. А население сельских территорий сможет получить ипотечный кредит под 3% годовых.

Медведев также подчеркнул, что ЕР удалось добиться принятия закона о предоставлении горячего питании для всех учеников младших классов в России.

Как отмечается на портале ER.ru, экология также выступает одной из повесток партии - ЕР поддержала введение дополнительных мер ответственности для крупных компаний этого сектора.

По словам главы совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрия Бадовского, реализация программы за 2016 год позволяет партии иметь качественное предвыборное послание уже на текущий год.

«Исполнением прошлых обещаний партия подтвердила, что обязуется выполнить и новую программу. Это отличная база для старта», — сказал он.

“Политические итоги работы «Единой России» в Тамбовской области неотделимы от итогов социально-экономического развития региона, ведь цель одна – благополучие жителей. Благодаря слаженной работе депутатов всех уровней и исполнительной власти в регионе за последние пять лет созданы новые механизмы поддержки и развития промышленности, АПК, социальной сферы, помощи гражданам самых разных категорий.

Мы построили и ввели в эксплуатацию объекты дорожной, коммунальной, социальной инфраструктуры в каждом городе и районе Тамбовщины. Шаг за шагом мы выполняли положения предвыборной программы, при этом сдержали удар пандемии коронавируса. И каждый наш шаг получил оценку жителей. Это и есть главный итог работы – доверие людей, которое, как я думаю, «Единая Россия» оправдала и, более того, привлекла в свои ряды новых сторонников”, - сказал Александр Никитин, секретарь Тамбовского регионального отделения «Единой России», глава администрации области.