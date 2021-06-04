Как правильно бегать: пять советов для занятий спортом с пользой

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В преддверии «Зелёного Марафона» Сбер вместе с компанией экосистемы — медицинским онлайн-сервисом СберЗдоровье— продолжает спецпроект, в котором мы рассказываем вам, на что обратить внимание при беге. Сегодня постараемся развенчать основные мифы, которые существуют в отношении этого вида спорта.

Итак, вы уже купили беговые кроссовки и готовы бежать, но что-то вас останавливает. Может быть, мифы о беге? Например, «это вредно для коленей», «нужно много тренироваться, зато есть можно все, что хочется», – начинающему бегуну трудно разобраться, где здесь правда, а где домыслы. Делаем беговой мир проще и понятнее, чтобы ничто не могло вас остановить.

Бег разрушает колени

Не нужно бояться, что после беговых тренировок ваши колени сотрутся в пыль – это не так. Ударная нагрузка на тело при беге существует, но организм умеет адаптироваться и подавлять ее, если вы увеличиваете сложность постепенно. Обзаведитесь подходящими кроссовками, соблюдайте технику бега и не пренебрегайте здравым смыслом – не нужно бегать босиком по бетону! – и все будет хорошо. Если у вас есть большой лишний вес или серьезные проблемы с суставами, посоветуйтесь с врачом.

Перед бегом всегда нужно растягиваться

Главный секрет в том, чтобы перед пробежкой делать динамическую растяжку, а статическую оставлять на потом. Статическая растяжка, когда мышцы находятся в растянутом положении в течение длительного времени, перед пробежкой не снижает риск травм и может ухудшить ваши показатели. В случае с динамической растяжкой упражнения повторяются в движении – это помогает разогреть мышцы и подготовить их к тренировке.

Можно есть все, что хочется

Это было бы очень удобно, но нет: бегунам нужно стать даже внимательнее к своему питанию. Чтобы бегать и не чувствовать себя обессиленным, вам понадобится больше энергии, чем раньше. Придется увеличить потребление калорий, при этом главное – не переусердствовать. Если в погоне за тем, чтобы восполнить потраченные калории, вы начнете переедать, то не сбросите, а наберете вес.

В спортзал можно тоже не ходить

Смотря, какие у вас цели. Если вы бегаете для себя, то можно обойтись и без спортзала. Если вошли во вкус и почувствовали, что хотите чего-то большего, – лучше дополнить беговые тренировки силовыми занятиями. Это поможет вам укрепить мышцы: бегать будет легче, а риск получить уменьшится. Если вы хотите не только сжечь калории, но и стать рельефнее и сильнее, силовые тоже не помешают. Не нужно проводить в зале каждый день – небольших тренировок пару раз в неделю уже достаточно.

Чем больше, дольше и тяжелее – тем лучше

Это не так. Спокойные тренировки без рывков – залог постепенного, но устойчивого прогресса. Иногда можно даже сознательно не показывать свой лучший результат, чтобы оставалось больше мотивации к следующей пробежке. Не нужно страдать и бегать до изнеможения – занимайтесь спортом в удовольствие. Так что не бойтесь пропускать тренировки – в долгосрочной перспективе это лучше, чем тренироваться всю неделю без отдыха. Если хотите бегать лучше, то чередуйте бег в разном темпе и на разные дистанции.

Все вышеизложенное вы сможете проверить лично в ходе «Зелёного Марафона» от ПАО Сбербанк, который состоится 5 июня — во Всемирный день окружающей среды в 180 городах России. Список городов и условия участия размещены на сайте: https://greenmarathon.ru/. В Черноземье в этом списке— 13 городов. Причём, в двух из них — Курске и Орле — мероприятие состоится в традиционном формате семейного праздника. Здесь вы сможете пробежать 4,2 км, а в Орле ещё и дистанции 10 км и 21,1 км.В Курске «Зелёный Марафон» состоится в парке «Боева дача», а в Орле — в СК «Южный».

Отличительная черта забега 2021 года состоит в том, что принять участие в нём можно будет онлайн. Во всяком случае, в 11 городах нашего региона для этого всё готово. Среди них—Воронеж, Тамбов, Липецк, Белгород, Старый Оскол, Железногорск, Елец, Россошь, Семилуки, Борисоглебск и Мичуринск.А вот одноимённое мобильное приложение является прекрасным помощником для поддержания здорового и экологичного образа жизни. Скачать его можно по ссылке https://gmarathon.page.link/partner,а также в AppStore и GooglePlay.

В приложении «Зелёный Марафон» вы сможете найтитрекер бега на основе карт 2ГИС с функцией отслеживания прогресса по GPS, акселерометру и гироскопу, тренировочные планы для подготовки к забегам на 4,2 и 10 км, видео беговых упражнений, беговые и экологические челленджи. Приложение поможет вам сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам —здесь есть все, чтобы начать бегать с удовольствием и с пользой. И даже после «Зелёного Марафона». Поэтому в любом случае – до встречи на беговых дорожках!