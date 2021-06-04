На сессии Сбера на ПМЭФ-2021 обсудили влияние трендов на общество и государство

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 3 мая прошла панельная сессия «Архитектура постковидного мира: технологии, экономика, общество». Модератором дискуссии выступил Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

В начале беседы он представил собравшимся спикеров: помощника Президента РФ Максима Орешкина, журналиста и политолога Фарида Закария, профессора психологии Гарвардского университета Стивена Пинкера и председателя Банка Израиля в 1991-2000 годах и председателя правления JPMorgan Chase International (2009-2019 годы) Джекоба Френкеля.

В начале сессии Герман Греф задал тон беседе: какие уроки вынесло общество после 1,5 лет пандемии, какие новые тренды зародились в мире за это время и что можно в этом случае посоветовать политикам, представителям бизнеса и гражданам.

Дискуссию поделили на две части. В первой спикеры обсудили влияние трендов на общество и государство, а во второй – влияние пандемии на развитие экономики и технологий.

Герман Греф обозначил: Есть три очевидных тренда. Первый – расслоение государств по доходам. Второй – макроэкономические перекосы – рост государственного и корпоративного долга и третий – внедрение интеллекта во все сферы бизнеса.

Участники беседы пришли к выводу, что страны не были готовы к пандемии, но каждая из них действовала в этом случае по-своему. Кто-то полностью и надолго закрыл границы, как, например, Тайвань, кто-то приостановил работу предприятий. Но не тот ни другой вариант не является выходом, считает Стивен Пинкер.

– В первом случае это на краткосрочной перспективе работает, поскольку нужна торговля, международное общение. Страны не могут навсегда изолироваться. Во втором страдает экономика, – отметил Пинкер.

На сессии прозвучал важный термин «Новая нормальность», когда спикеры говорили о том, что государство за время пандемии стало играть огромную роль в жизни общества. Во многом благодаря социальным преференциям, на которые страны стали тратить по 7-8% своего ВВП. После преодоления коронавируса, останется ли влияние государства таким же или же оно вернется обратно в свои рамки?

Фарида Закария привел несколько примеров, когда мир переживал пандемию. В частности, «азиатский грипп». Пандемия началась в феврале 1957 года на Дальнем Востоке и быстро распространилась по всей планете, но никто не закрывал предприятия, потому что это было невозможно. Сейчас ситуация изменилась, благодаря активно развивающейся цифровой экономике – люди смогли работать удаленно. Он не исключает, что в мире компании могут в будущем перейти на «гибридный режим работы».

– Что касается власти, то у граждан есть больше потребности, чтобы она решала коллективные вопросы, но никто не говорит, что она должна владеть металлообрабатывающими предприятиями или забирать себе бизнес, – заключил он.

Затем участники поговорили о том, что в будущем, если ситуация повторится, властям необходимо будет выстраивать баланс между рисками и наградами. Но при этом создать систему, чтобы быстрее реагировать на такие процессы, как пандемия.

– Президент Владимир Владимирович поставил такую задачу в послании: выстроить в нашей стране такую систему, чтобы была возможность быстрой реакции: быстрые тесты за короткие сроки, быстрая вакцина, чтобы система могла реагировать. У нас есть осознание, что эта система должна быть. Что касается тренда сильной роли государства, то возврата здесь не будет, – прокомментировал помощник Президента РФ Максим Орешкин.

А Джейкоб Френкель акцентировал внимание, что в будущем не исключена «новая глобализация». И сравнил нынешнюю ситуацию с большим кораблем, в котором каюты – это страны. Они живут своей жизнью, но судно движется в одном направлении.