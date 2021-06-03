Владимир Путин поддержал обновление в «Единой России»

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На мероприятии он заявил, что ЕР является единственной политсилой в стране, которая отбирает своих кандидатов на основе мнения избирателей.

«[Партия] не уходит от прямого, честного разговора с людьми. Предварительное голосование служит не только для отбора кандидатов, но для постоянного развития партии, привлечения в ее ряды как можно большего числа сторонников, единомышленников, молодых людей», — заявил президент. Об этом сообщает nashgorod.ru.

Отмечается, что на этот раз в электронных праймериз «Единой России» приняли участие около 12 миллионов человек. Это самое большое за всю историю политической системы России количество избирателей, проголосовавших на предварительном голосовании. Люди сделали свой выбор за кандидатов, которые пойдут от партии на выборы в Госдуму в сентябре 2021 года.

Также рекорд был поставлен и по количеству претендентов – более 14 тысяч на все уровни власти, и более 5,5 тысячи на выборы в Госдуму. Каждый третий из них никогда ранее не участвовал в политике.

Председатель партии Дмитрий Медведев рассказал, что после того, как инициативу «Единой России» об участии волонтеров в политике поддержал президент, на праймериз выдвинулось рекордное количество волонтеров и общественников. Треть кандидатов оказались как раз из их числа.

Многие общественники изнутри взглянули на проблемы жителей. Председатель Российского союза сельской молодежи, победитель праймериз ЕР в Мордовии Юлия Оглоблина сообщила, что люди опасаются затягивания реализации закона о бесплатном доведении газа до участков. А председатель «Совета Матерей», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая считает, что пора ввести общие правила для определения многодетных семей по всей стране и расширить программы материнского капитала.

Президент также подчеркнул, что инициативы участников праймериз являются основой для дальнейшей работы победителей голосования и «Единой России» в целом.

«Люди делились тем, что наболело, проблемами, с которыми сталкиваются каждый день», - отметил Путин.

Как сообщает сайт ER.RU, идеи победителей праймериз войдут в предвыборную программу ЕР. В основе документа – положения послания президента. Проект предвыборной программы утвердит съезд партии 19 июня в Москве, после его вынесут на широкое общественное обсуждение.