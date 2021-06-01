Поправки ЕР о бесплатном подведении газа к участкам внесены в закон

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«Люди не должны платить за проведение газа – такую задачу нам поставил президент», - заявил Сергей Неверов, возглавляющий фракцию ЕР в Госдуме.

Представители партии предложили упростить процедуру получения услуги, а также сократить сроки подключения абонентов, пишет nashgorod.ru. По мнению ЕР, должен действовать принцип одного окна, позволяющий оформить услугу в МФЦ без сбора документов по различным инстанциям. Эта инициатива была поддержана «Газпромом».

В ближайшее время в Совфеде рассмотрят инициативу о законодательном закреплении таких статусов, как «единый оператор газификации» и «региональный оператор газификации». Такое предложение выдвинул председатель ЕР Дмитрий Медведев. Введение таких статусов позволит расширить географию газификации в стране и подключать абонентов, считает Дмитрий Кобылкин, замсекретаря генсовета ЕР.

«Партия разработала механизм, позволяющий решить проблемы с газификацией в тех регионах, где муниципальные власти не имеют на это достаточных ресурсов. То есть сейчас появляется возможность газифицировать все улицы в короткие сроки», - рассказал Владимир Самокиш, один из победителей предварительного голосования ЕР.

Как сообщает сайт «Единая Россия», планируется, что подключение газа будет проходить в два этапа. Уже к 2023 году планируется бесплатно подвести газ к тем участкам, где имеются соответствующие технические возможности. А к 2030 году полностью завершить процесс подключения.

“Сложно переоценить значимость подключения частных домовладений к газу. Когда в стране развиваются цифровые технологии в обучении, проводятся высокотехнологичные операции, роботизируются рабочие места, часть семей все еще топит дом дровами или углем. У кого-то нет средств, чтобы оплатить дорогостоящий проект и работы, кто-то не может сделать это, потому что газопровод не дотянули до деревни. Конечно, государство должно сделать все возможное, чтобы помочь людям. Поэтому закон о бесплатном подключении домовладений к газу, принятие которого добилась партия «Единая Россия», очень актуален.

Особенно это важно для аграрной Тамбовской области, где 40% населения живет в сельской местности, и хотя абсолютное большинство населенных пунктов и домовладений подключены к газу, остаются те, для кого проблема актуальна. Поэтому мы ждем принятия соответствующих документов федерального уровня, в нашей области фракция партии готова провести соответствующую работу”, - сообщил Валерий Петров, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Тамбовской областной думе.