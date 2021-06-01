«Единая Россия» инициировала новые меры социальной поддержки семей с детьми

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В частности, было предложено расширить программу маткапитала и ввести новые «детские» льготы.

По мнению Натальи Москвитиной, одной из победительниц праймериз в Республике Мордовии, в программу маткапитала должны быть включены дополнительные затраты. В частности, покупка газового оборудования и автомобиля, а также расходы на ремонт жилья, пишет nashgorod.ru.

В данный момент прорабатывается вопрос по снижению налоговой нагрузки на многодетные семьи. Об этом рассказал председатель партии ЕР Дмитрий Медведев. Он также заявил о необходимости присвоения таким семьям единого статуса по всей стране, поскольку власти в регионах до сих пор самостоятельно решают, какие семьи считать многодетными.

«Возможно, что многодетные семьи в скором времени будут иметь право выбора – получить участок земли либо же денежную компенсацию. Это помогло бы семьям с детьми значительно улучшить жилищные условия», - заявила Марина Оргеева, председатель Калининградской областной думы.

Либкан Базаева, возглавляющая организацию «Женщины за развитие», выступила с предложением вносить в трудовой стаж многодетных родителей все время, проводимое с детьми, а не только шесть лет, как это принято сейчас.

Помимо этого, было предложено зафиксировать сумму алиментов в размере 50% от прожиточного минимума, установленного в регионе. С такой инициативой выступила Светлана Недилько, председатель регионального отделения «Матери России». Также предлагалось ввести льготный проезд для детей до 7 лет по всей России.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», ранее уже был принят ряд новых льгот для детей с детьми, предложенных ЕР. В частности, речь идет о новых выплатах беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также о стопроцентной оплате больничных родителям дошкольников. В дальнейших планах партии - сделать постоянной программу по возврату средств за детский отдых, которая была одобрена президентом РФ.

В форуме принимали участие родительские объединения и некоммерческие организации. По словам Дмитрия Медведева, все предложения по соцсфере будут включены в предвыборную программу партии.