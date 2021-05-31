На праймериз «Единой России» участвовало рекордное количество волонтеров

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По сообщению издания nashgorod.ru, в праймериз “Единой России” участвовало около двенадцати миллионов избирателей. Были избраны кандидаты, которые представят партию на сентябрьских выборах.

Необходимо отметить, что в голосовании было очень много кандидатов-новичков в политике. Только каждый четвертый претендент был действующим депутатом. Также в праймериз участвовало рекордное количество волонтеров – активистов движения «Мы вместе», общественников и представителей социальной сферы.

При этом в процедуре не принимали участие около ста депутатов Государственной думы от партии, что говорит о скором обновлении состава. Политолог, руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что сейчас ключевым приоритетом партии является обновление рядов в парламентах разного уровня.

«Это очевидный ответ на запрос граждан, и поэтому сложно оценивать этот подход иначе как позитивный», – отметил он.

По мнению эксперта, интерес со стороны избирателей подогрела возможность проголосовать дистанционно. Он подчеркнул, что эту практику необходимо использовать в будущем в рамках подготовки и обсуждения законодательных инициатив. С ним согласен президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. Он считает, что голосование в онлайн-режиме не потеряет актуальность и после окончания пандемии коронавирусной инфекции.

Люди привыкают к понятной и простой процедуре. Им нравится, что можно проголосовать в любом удобном месте и не нужно идти в избирательный пункт.

Специалист в сфере искусственного интеллекта Игорь Ашманов отметил, что система электронных праймериз оказалась надежной и безопасной.

«Никаких сбоев не было, система не падала. И дополнительную DDoS-атаку выдержали», - заявил эксперт.

Также необходимо отметить, что в этом году значительно сократилось количество нарушений в сравнении с 2016 годом. Это подтвердил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.

«Поступило всего 50 жалоб в федеральный организационный комитет, и около 100 жалоб - в региональные организационные комитеты».

Он отметил, что эти показатели говорят о прозрачности предварительного голосования и оперативной реакции наблюдателей. В “Единой России” отметили, что высокая конкуренция была зафиксирована в каждом пятом участке. В среднем конкурс составил тринадцать человек на место. В некоторых регионах за одно место боролись двадцать девять кандидатов.

По сообщению на сайте ER.ru, списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Государственную думу, утвердят в Москве на съезде 19 июня.

“Предварительное голосование «Единой России» в Тамбовской области проводилось в смешанном формате. По крупным кампаниям голосование было электронным. Для большинства муниципалитетов области этот формат применялся впервые и завоевал популярность у жителей. Об этом свидетельствует и число зарегистрированных пользователей, и количество проголосовавших. Тамбовская область показала один из самых высоких результатов явки среди субъектов страны. Активность жителей объясняется и активностью самих кандидатов. В течение апреля и мая кандидаты, среди которых было много начинающих политиков, вели активную информационную кампанию, встречались с населением, погружались в проблемы своих округов. Все этапы предварительного голосования «Единой России» были абсолютно прозрачны для избирателей. Обеспечена прозрачность и открытость и очного предварительного голосования, которое прошло в 14 сельсоветах Тамбовской области. Региональный оргкомитет не зафиксировал ни одного нарушения”, - сообщил

Александр Никитин, секретарь Тамбовского регионального отделения «Единой России», губернатор.

В Тамбовской области за неделю голосования свой выбор сделали 129578 жителей региона, это составило 85,76 процента от числа зарегистрированных на сайте PG.ER.RU тамбовчан.

Также в 14 сельсоветах Тамбовской области проходило очное предварительное голосование. Итоговая явка составила 25,33 процента (проголосовал 4151 человек) от числа избирателей, проживающих на выборных территориях.