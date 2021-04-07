В ЕР предложили создать единую систему поддержки многодетных России

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В настоящее время, как сообщает nashgorod.ru, многодетным семья необходимо подтверждать свой статус, и это является одной из проблем существующей системы. Введение единого удостоверения, которое бы действовало во всех регионах, поможет сформировать системный подход. Как отмечает Андрей Турчак, секретарь генсовета “Единой России”, удостоверение будет подтверждать федеральный статус многодетных семей.

Другой проблемой является то, что объем мер, оказываемых в разных регионах, зависит от места проживания и является неодинаковым. В “Единой России” предлагают установить единый стандарт мер поддержки, не зависящий от региона.

Как отмечает Андрей Турчак, отсутствие такого стандарта ставит многодетные семьи разных субъектов РФ в неравные условия. Кроме того, фрагментарность существующей системы выражается еще и в том, что на федеральном уровне не прописано, кого относить к многодетным семьям. Как отмечает уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, критерии отнесения и меры государственной помощи определяет регион, что формирует неравный объем льгот для семей с детьми.

В партии также обсудили вопрос улучшения жилищных условий. Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил снизить первоначальный взнос по программе “Семейная ипотека” до 10% и распространить ее действие на рынок вторичного жилья в сельских поселениях и городах с численностью до 50 000 человек.

Кроме того, партия собирается обратиться к Центробанку с просьбой не рекомендовать финансовым организациям забирать единственное жилье многодетных семей за долги.

Сайт партии “Единая Россия” также сообщает об еще одном предложении - расширить льготную программу “Семейный автомобиль” для многодетных семей. Участники встречи обсудили инициативы по корректировке федерального законодательства и расширению программ поддержки для семей с детьми. Все предложения будут доработаны и направлены в правительство для рассмотрения.

“В Тамбовской области многодетным семьям предоставляется достаточно широкий спектр поддержки. Это и компенсация расходов за коммунальные услуги, и выплата ежемесячного пособия, и бесплатное питание детей из многодетных семей в школах и организациях профобразования и многое другое. Всего у нас восемнадцать мер поддержки. В период пандемии все семьи с детьми, не только многодетные, нуждались в дополнительной помощи со стороны государства. Осуществлялись выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, а бесплатное питание в школах было возмещено денежной выплатой, так как некоторое время дети обучались дома.

Очень важна инициатива «Единой России» о фиксации статуса многодетных семей в законодательстве для внедрения единых подходов к мерам социальной поддержки. Предложения партии особенно актуальны в условиях очень разной экономической и демографической ситуации в регионах.

Многодетные семьи часто сталкиваются с трудностями. Например, при достижении старшим ребенком возраста 18 лет семья лишается статуса многодетной, а вместе с этим и льгот. Хотя часто в этот период им требуется не меньшая, а еще большая поддержка. Считаю, такие вопросы должны быть решены на федеральном уровне”, - рассказал Евгений Матушкин, председатель Тамбовской областной думы, член Генерального совета «Единой России».