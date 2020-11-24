Сбербанк одобрил заявок на проектное финансирование с эскроу на сумму около 2 трлн рублей

Участники мероприятия обсудили ситуацию на рынке, меры поддержки, новые тренды и технологии, меняющие отрасль.

В конференции приняли участие: Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, Никита Стасишин, заместитель Министра строительства ЖКХ РФ; Ольга Полякова, заместитель Председателя Банка России; Ильдар Хусаинов, основатель и руководитель компании «Этажи»; Фади Джабри, исполнительный директор Глобального маркетингового центра, генеральный директор дубайского филиала Nikken Sekkei; Карлос Морено, специальный посланник мэра Парижа по вопросам «умных» городов и другие спикеры.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«На конференции "Время изменений" мы регулярно обсуждаем вопросы развития такой важной для всей экономики страны отрасли, как девелопмент жилья. Как мы видим, реформа отрасли прошла успешно, и Сбер принимал в ней активное участие. С начала перехода отрасли на новую модель в Сбербанке принято почти 1,5 тысячи положительных решений по сделкам проектного финансирования с эскроу на сумму 1,9 трлн руб. Наша доля по количеству договоров проектного финансирования с эскроу сегодня составляет свыше 60%. Кредитный портфель девелоперов жилья в банке вырос за прошлый год почти вдвое, с начала 2020 года — более чем на 70% и превысил 760 млрд рублей. Мы открыли более 160 тысяч счетов эскроу для физлиц на общую сумму около 0,5 трлн рублей».

Подобные дискуссии на ресурсе СБЕР Про Медиа проходят регулярно с конца апреля 2020 года. В ходе онлайн-встреч топ-менеджеры Сбера, дочерних компаний его экосистемы, партнёров и клиентов банка рассказывают о стратегиях и трендах, делятся опытом перестройки бизнес-процессов и обсуждают развитие различных отраслей. Ознакомиться с материалами предыдущих дискуссий можно на СБЕР Про Медиа в разделе Live.