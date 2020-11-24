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Следователи начали проверку по факту ДТП с маршруткой в Тамбовской области

В результате аварии погибла женщина и пострадали еще три пассажира
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Проводится доследственная проверка

Проводится доследственная проверка

Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В региональном СКР разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло утром 24 ноября в Моршанском районе. В перевернувшемся микроавтобусе погибла 47-летняя женщина и пострадали еще три пассажира. Травмированных доставили в больницу.

- Чтобы установить возможное наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), следственными органами СУ СКР по Тамбовской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщает СУ СКР по региону. - В настоящее время следователи продолжают работу на месте происшествия.

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