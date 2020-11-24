В Тамбовской области перевернулась маршрутная «Газель»: погибла женщина, еще три человека получили травмы

"Газель" с пассажирами вылетела с трассы и перевернулась Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В Тамбовской области произошла авария с участием маршрутного автобуса. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, пассажирская «Газель» перевернулась в Моршанском районе, на трассе «Тамбов-Шацк» у поворота на село Алкужинские Борки. В ДТП, по предварительным данным, погибла 47-летняя женщина и пострадали еще три человека. По данным регионального УГИБДД, на момент аварии в микроавтобусе находились 60-летний водитель и 5 пассажиров.

- На месте работает оперативные группы ГУ МЧС России по Тамбовской области и Моршанского гарнизона пожарной охраны, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.