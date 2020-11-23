Сбер поделился с другими компаниями своими лучшими HR-практиками

Сбер запустил образовательную программу для HR-специалистов: «HR4HR: как управлять персоналом в цифровом мире».Экспертами выступают лидеры направлений HR-команды ПАО СберБанк. Программа включает бесплатный видеокурс, доступный на официальном YouTube канале СберУниверситета.

Курс рассказывает о самых ярких кейсах внедрения цифровых HR-инструментов.

Программа рассматривает ключевые аспекты инновационного HR:

- Digital: как создавать и внедрять новые цифровые инструменты управления людьми;

- Agile: как HR-функция меняется в бизнес-среде и как HR-команде быть гибкой и быстрой;

- Человекоцентричность: как быть внимательными к потребностям сотрудников и создавать для них лучший опыт.

В программе сделан фокус на кейсы использования новых технологий в HR, приводятся примеры разработки новых HR-инструментов и адаптации HR-процессов под особенности современного мира. Важно, что программа основана на реальном опыте HR-команды одной из крупнейших и быстро развивающихся организаций страны: все предлагаемые инновации уже проверены практикой. Преимуществом программы является гибкость: из элементов программы компания-клиент может собрать собственный курс с учётом своих актуальных потребностей.

Пример базовой программы корпоративных вебинаров:

1) Привлечение кандидатов: как задействовать цифровые каналы?

2) Адаптация персонала: как улучшить опыт новичков и масштабировать процесс?

3) Устаревающие и востребованные навыки: как построить систему переобучения сотрудников?

4) Программы заботы о сотрудниках: как работодатель может поддержать продуктивный образ жизни сотрудников?

5) Комплексный подход к оценке персонала: как использовать разные методологии оценки для разных категорий сотрудников?

В рамках программы возможна разработка специальных вебинаров на темы, важные для компании-заказчика, например: применение геймификации в обучении персонала, работа с редкими и дефицитными специалистами, исследования персонала, создание корпоративного университета и другие.

Узнать больше о программе, пройти бесплатный видеокурс и заказать HR4HR для своей организации можно на сайте программы.