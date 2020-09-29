Под завалами разрушенных из-за взрыва газового баллона гаражей в Тамбове обнаружили тело 66-летнего мужчины

Труп нашли под разрушившимися бетонными конструкциями Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В Тамбове, при разборе завалов четырех гаражей, разрушенных взрывом газового баллона, обнаружили тело погибшего. После ЧП у спасателей появились данные, что под бетонными обломками строений может оказаться один человек. Его поисками занимались десятки специалистов, использовалась техника.

- Погибший - 66-летний мужчина, - сообщает ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Причина его смерти сейчас устанавливается.