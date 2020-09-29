В Тамбове на улице Монтажников врыв газового баллона разрушил четыре гаража: под завалами может находиться человек

Под завалами ищут человека Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В Тамбове на ул. Монтажников в одном из гаражей произошел взрыв газового баллона. Как сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение об этом происшествии поступило в 15 часов 2 минуты.

- В результате произошло обрушение 4 гаражей на площади 80 квадратных метров без последующего горения, - рассказали в ГУ МЧС России по Тамбовской области. - В 15 часов 10 минут первое спасательное подразделение прибыло на место происшествия. Не исключается, что под завалами может находиться 1 человек. На месте работают 72 человека личного состава и 15 единиц техники, от МЧС России 8 человек и 3 единицы техники.