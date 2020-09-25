«Урок цифры» в Тамбовской области прошёл с участием СберБанка

К словам в заголовке уместно добавить «традиционно». Так вот, «Урок цифры» в рамках Всероссийской акции в регионе традиционно прошёл с участием управляющего Тамбовским отделением ПАО СберБанк Владимира Компанийца.

Тематика затрагивала столь популярный сегодня искусственный интеллект и вопросы машинного обучения.

Участниками урока стали не только восьмиклассники, пришедшие на встречу с руководителем отделения СберБанка. Благодаря прямой трансляции, дискуссия была доступна всем желающим. К примеру, дистанционно к занятию подключились учащиеся Яндекс.Лицея, работающего на базе Лицея № 14 имени заслуженного учителя России Алексея Кузьмина, а также ребята сельских школ из Татаново, 2-й Гавриловки и группа детей, обучающихся в недавно открытом Тамбовском «IT-Кубе».

Участие управляющего Тамбовским отделением в «Уроке цифры» вполне закономерно. По признанию экспертов, СберБанк сегодня является лидером в сфере искусственного интеллекта. На днях Президент, Председатель Правления банка Герман Греф, на встрече с российскими школьниками отметил, что СберБанк к 2023 году удвоит число специалистов, работающих в сфере искусственного интеллекта.

На тамбовском уроке речь шла о том, как машины и компьютеры «стали умными и начали учиться», о тех, кто стал их помощниками. Владимир Компаниец, приводя примеры из банковской практики, рассказал о задачах, решаемых искусственным интеллектом, о его перспективах. Органичной частью дискуссии со школьниками было подключение к разговору в режиме конференцсвязи начальника Управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области Андрея Стрельцова.

Сентябрьские «Уроки цифры» традиционно становятся частью профориентационной работы со школьниками, для которых интерес к технологиям искусственного интеллекта находит продолжение при выборе будущей профессии. По словам Владимира Компанийца, банковский сектор предоставляет широкие возможности для тех, кто нацелен на будущую работу с использованием IT-технологий.

По информации Управления образования и науки Тамбовской области, в регионе за последние три года заметно выросло число выпускников, выбирающих ЕГЭ по информатике. А это, как известно, профилирующий предмет для тех, кто поступает в университеты на IT-специальности. Радует и то, что, к примеру, в 2020 году было увеличено число бюджетных мест в вузах страны на столь популярное направление подготовки.