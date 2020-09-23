Работа в интересах предпринимательского сообщества

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Основные направления совместной работы недавно были рассмотрены и уточнены на встрече управляющего Тамбовским ГОСБ Владимира Компанийца с генеральным директором фонда Александрой Гордеевой. Собеседники обменялись мнениями о практике работы в условиях ограничений, вызванных пандемией COVID-19, обсудили приоритетные направления на перспективу.

- Мы высоко ценим ваши усилия и энергию, направленные на развитие предпринимательства в Тамбовской области, - отметила Александра Гордеева, - а также высокопрофессиональное и неравнодушное отношение сотрудников Сбербанка к каждому проекту, направленному на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

По словам Владимира Компанийца, в рамках взаимодействия с Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства за январь-сентябрь 2020 года Тамбовским отделением Сбербанка только в сегменте малого и микро бизнеса оформлено 20 кредитных договоров с общим лимитом 257 млн рублей. Оперативному рассмотрению заявок содействовало предоставление поручительств Фонда.

- Недавно во время визита Первого заместителя Председателя Правления ПАО Сбербанк Александра Ведяхина в Белгород, - напомнил Владимир Компаниец, - отмечалось, что кредитный портфель Центрально-Чернозёмного банка по корпоративным клиентам составляет около 500 млрд рублей, 45 процентов которого приходится на сельское хозяйство. Так вот, если оценивать наши цифры по кредитованию предпринимательства при содействии Фонда, то они, конечно, не столь масштабны. Но, убеждён, что здесь важно другое: в непростых условиях нынешнего года средства вовремя и целевым образом поступили к субъектам малого и микро бизнеса, что позволило сохранить рабочие места, не остановить производство. Напомню, что займы получили предприниматели сельскохозяйственной, иной производственной отрасли, а также сферы услуг, торговли и дорожного строительства. Сотрудничество с Фондам даёт свои результаты, и мы намерены его развивать.