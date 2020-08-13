В Тамбовской области ураган оставил без крыш пять частных домов

Несколько семей остались без крыши Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

12 августа ураган, внезапно налетевший на село Свинино Петровского района, оставил без крыш пять расположенных здесь частных домов: часть кровли снесло, часть – обрушилась.

- В результате происшествия ни кто не пострадал, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. - Материальный ущерб и объем аварийно-восстановительных работ устанавливается. Неблагоприятные погодные явления на территории региона накануне не прогнозировались.