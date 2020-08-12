Сбербанк запускает «Осеннюю акцию» по потребительским кредитам

В пресс-службе Центрально-Черноземного банка сообщили о запуске «Осенней акции» по потребительским кредитам. Сбербанк снизит ставки по выдаваемым в рамках нее кредитам через 6 месяцев на 1,5 процентных пункта. Таким образом, минимальная ставка после снижения составит 10,4%.

Акция распространяется на кредитные продукты — «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» — и продлится до 14 октября 2020 года. Снижение ставки осуществляется при условии, что кредит будет выплачиваться по графику, без просрочек и досрочных погашений.

- В начале лета мы уже снизили ставки по потребительским кредитам, - рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. - В настоящий момент сезон отпусков сменяется фазой деловой активности, это традиционно влечет повышение спроса на кредитование. Именно поэтому сейчас мы хотим предложить нашим клиентам, которые настроены на долгосрочное сотрудничество со Сбербанком, еще более выгодные условия.

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в «Сбербанк Онлайн», а ее рассмотрение займет всего несколько минут.

Подробные условия акции — на сайте банка.

Напомним, что в первом полугодии 2020 года в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк выдали более 229,8 тысячи потребительских кредитов на сумму свыше 44,3 млрд рублей. Новое предложение Сбербанка будет способствовать дальнейшему удовлетворению спроса у жителей региона на популярный банковский продукт.