В управлении Госохраны прокомментировали ситуацию с исчезновением памятника в Тамбове

18 Июль 2020 2020-07-18T12:03:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия официально прокомментировали ситуацию с исчезновением памятника на ул. Советской, 100 города Тамбова. Специалисты этого ведомства уверяют, сто объект культурного наследия не снесли, а на самом деле собственник ведет работы по его сохранению.

- По результатам технического обследования, проведенного в ходе проектных работ, было выявлено, что несущие конструкции здания находятся в аварийном состоянии и представляют угрозу для неконтролируемого обрушения здания. В этой связи, проектом предусмотрен демонтаж несущих и ограждающих конструкций здания, - сообщают в управлении Госохраны Тамбовской области. - В соответствии с проектными решениями демонтированы конструкции деревянного сруба, крыши, кирпичная облицовка. Подлежащие реставрации архитектурные детали, составляющие декоративное убранство памятника, сохранены и направлены на хранение в целях дальнейшей их реставрации.

Проект реконструкции предусматривает демонтаж аварийных элементов здания

Чиновники уверяют, что проект предусматривает весь комплекс восстановительно-реставрационных работ, в том числе целостную реставрацию фасадов путем полного восстановления архитектурного облика памятника, которая позволит вернуть объекту культурного наследия первоначальный (без поздних пристроек) облик, максимально соответствующий его высокой историко-культурной ценности.

ИСТОЧНИК KP.RU