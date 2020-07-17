В Тамбове исчез дом-памятник на ул. Советской, 100

17 Июль 2020 2020-07-17T15:24:33+03:00

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Старинный Тамбов лишился еще одного памятника. Во всяком случае, в этом уверены общественники и градозащитники, которые на прошлой неделе обнаружили, что простоявшая несколько лет за, так называемым, фальш-фасадом усадьба Ольги Москалевой, расположенная на ул. Советской д. 100, попросту исчезла. Дом еще в 1993 году внесли в реестр объектов культурного наследия регионального значения, позже отсюда отселили жителей, долгое время он разрушался и чтобы не портить вид главной улицы областного центра, его прикрыли тряпичной имитацией.

Таким был дом Ольги Москалевой до того, как его накрыли фальш-фасадом

В 2016 году в здании провели историко-культурную экспертизу и разработали научно-проектную документацию по сохранению памятника, которая включала в себя широкий перечень необходимых мероприятий: дом необходимо было очистить от мусора, демонтировать представляющие угрозу элементы, восстановить фундамент, цоколь, стены, полы и остальные части здания.

- В списке работ, одобренном экспертами и согласованном управлением госохраны ОКН, отсутствует снос здания, а любое отступление от проектной документации является нарушением закона, - рассказали в региональном отделении всероссийского общества по охране памятников истории и культуры. - Однако на сегодняшний день объект культурного наследия уничтожен.

По словам свидетелей, дом попросту сломали и увезли, оставив на его месте абсолютно чистую площадку.

- Там снесли все под ноль, не разбирая по кирпичику, не снимая лепнину и деревянные накладки, - говорит тамбовский общественник Олег Карнаухов. – А демонтировать в этом здании могло только то, что угрожало обрушением, но и то, только путем разбора, а не сноса.

Более того, в соцсетях, где активно обсуждается исчезновение памятника, появилось изображение проекта современной многоэтажки, адрес которой полностью совпадает с объектом культурного наследия – Советская, 100. Поэтому судьбу дома Москалевой пользователи назвали решенной и сделали вывод, что его место займет многоквартирный дом.

Удалось выяснить, что проект многоэтажки по адресу Советская, 100 создавали в ЗАО «Проект-сервис».

- Этот проект разрабатывался много лет назад, и от его реализации давно отказались, так что никакого отношения к нынешней ситуации с памятником он не имеет, - заверила директор организации Ольга Кудимова.

От реализации этого проекта, уверяют разработчики, давно отказались

В управлении по государственной охране памятников оперативно прояснить ситуацию со сносом объекта культурного наследия не смогли, традиционно здесь попросили направить официальный запрос, ответ на который мы рассчитываем получить в ближайшее время.

- Все не так, как об этом сейчас говорят, - заверили нас в управлении Госохраны. – Был произведен не снос, а демонтаж здания с тем, чтобы его отреставрировать. За ходом и правильностью выполнения работ будут следить специалисты.

Таким образом, памятник после реставрации должны будут вернуть на прежнее место в обновленном состоянии, как это будет выполнено технически, сейчас не совсем ясно. Кстати, сразу после сноса дом на ул. Советской, 100 оказался исключен из Единого государственного реестра недвижимости на основании того, что «объект аннулирован»…

Официально дома не существует

Общественники и градозащитниками обратились в прокуратуру и полицию с тем, чтобы там провели проверку в отношении собственника здания и оценили его действия.

Фото Олега Карнаухова

ИСТОЧНИК KP.RU