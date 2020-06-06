Ансамбль суконной фабрики Асеевых в Тамбовской области отказались признавать памятником

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:21:47+03:00

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Региональной управление Госохраны решило судьбу ансамбля рассказовской суконной фабрики, которая принадлежала купцам Асеевым. Комплекс, который ранее являлся выявленным объектом культурного наследия, решили не включать в реестр памятников. Напомним, ранее здесь провели историко-культурную экспертизу, по данным которой все ценное историческое наследие ансамбля оказалось разрушено и утрачено. Соответственно, эксперт дал отрицательный ответ на вопрос, стоит ли признавать Арженский суконный комбинат памятником.

3 июля управление Госохраны по Тамбовской области, согласившись с выводами специалиста, издало постановление за подписью руководителя Владимира Копылова, об отказе во включении ансамбля суконной фабрики в реестр объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU