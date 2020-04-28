Арженскую суконную фабрику, принадлежавшую Асеевым, не признали памятником

28 Апр 2020 2020-04-28T11:02:46+03:00

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В Тамбовской области провели экспертизу «Ансамбля суконной фабрики (Арженский суконный комбинат)», расположенного на ул. Фабричной города Рассказово. Начало строительства комплекса относится к 18 в. До революции предприятием владели братья Михаил и Василий Асеевы. Накануне октябрьских событий 1917-го Арженская фабрика являлась крупнейшей суконной фабрикой на территории России. Тогда на ней работало более 3,7 тыс. человек, а доход превышал 7 млн. рублей. Завершилась история предприятия в 2004 году - оно было признано банкротом и ликвидировано. С тех пор комплекс здания стал разрушаться. В октябре 2019 года «Ансамбль суконной фабрики» внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия как исторически ценный архитектурный объект.

Для того, чтобы сделать вывод о соответствии комплекса статусу памятника, с 11 марта по 10 апреля этого года, с привлечением воронежского эксперта Виктории Вырыпаевой, провели его обследование . Но ничего ценного, по мнению специалиста, в разрушившемся ансамбле "суконки" сейчас уже нет.

- Большая часть исторической застройки на исследуемой территории разрушена, - говорится в выводах исследования. - После разборки кирпичной кладки стен остались частично фундаменты и кучи щебня. Сохранившиеся отдельные здания находятся в аварийном состоянии. Из построек XIX века полностью сохранилась только кирпичная труба. Здания, построенные во второй половине ХХ века, также подверглись разрушению и демонтажу конструкций. Сохранившиеся здания как самостоятельные объекты вне ансамбля не представляют собой историко-культурную ценность для включения в Перечень выявленных объектов культурного наследия. Таким образом, по результатам проведённой экспертизы установлено, что архитектурная и градостроительная ценность выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль суконной фабрики (Арженский суконный комбинат не установлена, а его включение в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – необоснованно.

Из построек XIX века полностью сохранилась только кирпичная труба

ИСТОЧНИК KP.RU