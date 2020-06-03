С многоквартирного жилого дома в городе Рассказово сняли режим обсервации

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:00:55+03:00

По мнению специалистов Роспотребнадзора, здоровью жильцов пятиэтажки больше ничего не угрожает

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По информации регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 3 июня подходит к концу режим обсервации для жителей многоквартирного дома по улице Клубная в городе Рассказово.

- Проведенные лабораторные анализы всех жильцов показали отрицательный результат. Причин для дальнейших ограничений нет. Люди могут вернуться к обычной жизни, - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Напомним, что режим обсервации в доме №19 ввели 20 мая в связи со вспышкой заболевания. До сегодняшнего дня жильцам было запрещено покидать здание и заходить туда. Люди находились под постоянным наблюдением медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU