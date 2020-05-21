В Тамбовской области жилой дом стал обсерватором из-за большого количества заболевших коронавирусом

21 Май 2020 2020-05-21T12:11:21+03:00

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Рассказовская пятиэтажка, расположенная на ул. Клубной, 19, стала обсерватором из-за большого количества заболевших коронавирусом жильцов. Согласно постановлению местной администрации и предписанию главного санитарного врача области, с 20 мая по 3 июня в жилом здании вводится особый режим. Выход из дома и вход в него запрещены. Здание находится под постоянным наблюдением сотрудников специализированных служб.

- Жители будут обеспечены необходимыми средствами жизнедеятельности и находиться под медицинским контролем в течение всего срока работы обсерватора, - сообщает администрация Рассказовского района. - Вопросы, связанные с медициной, можно задавать по телефонам: 8(47531) 2-4-04, 8(47531) 2-74-04 (регистратура), 8(47531) 2-92-26 - с 08.00 до 18.00. Горячая линия по вопросам жизнедеятельности: 8(47531) 2-47-30 (круглосуточно), 112 - круглосуточно. Отделение Роспотребнадзора в городе Рассказово: 8(47531) 3-85-01, 8(47531) 3-03-75.

ИСТОЧНИК KP.RU