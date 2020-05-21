Соцработникам Тамбовщины обещают доплаты от 10 до 35 тысяч рублей

21 Май 2020 2020-05-21T14:08:07+03:00

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С 15 апреля по 15 июля для сотрудников социальных учреждений установили федеральную доплату. Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала доплата составит 25 тысяч рублей, а если они работают с заболевшими людьми – 35 тысяч рублей. Для младшего персонала – 15 и 20 тысяч рублей соответственно, для технического персонала – 10 и 15 тысяч рублей.

- Уровень доплаты социальным работникам определяется, учитывая определенную категорию работников и объем выполненной работы за указанный период. Повышенная сумма выплаты полагается сотрудникам, которые в ходе работы контактируют с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией, - пояснили в управлении социальной защиты и семейной политики области.

Полагающиеся выплаты за апрель специалисты учреждений социального обслуживания получат в текущем месяце.

Также предусмотрены выплаты для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата - 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае если они непосредственно оказывают помощь больным, заражённым коронавирусом, – 60 тысяч рублей.

Напомним, с выплатами медработникам лечебных учреждений в нашем регионе возникли проблемы, обещанных денег не получили сотрудники как частной, так и государственных служб скорой помощи, у врачей размер выплат оказался гораздо меньше, чем полагалось. Во всех этих ситуациях сейчас разбираются региональные прокуратура и следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU