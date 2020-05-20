Тамбовские медики не получили обещанные выплаты

Медики Тамбовской области не получали всех положенных им выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией. Такой вывод после проведения проверки медучреждений сделали в региональной прокуратуре. Скорее всего, ранее чиновники от медицины неправильно истолковали постановление, дающее врачам и персоналу больниц право на выплаты – поначалу медикам стали рассчитывать их исходя из отработанного рабочего времени. При этом в «зачет» шла не общая продолжительность рабочего дня – рассчитывалось время, которое врач или медсестра провели непосредственно в контакте с больным коронавирусом, то есть счет шел буквально на минуты. Из-за такого подхода, причитающиеся им суммы недополучили, как установлено, медики трех лечебных учреждений региона, расположенные в городе Котовске, а также Пичаевском и Тамбовском районах.

- Выявлены факты, когда из-за неправильного учета рабочего времени, дающего право на стимулирующую выплату, 21 медицинскому работнику размер выплаты был необоснованно занижен, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Общая сумма недоплаченных денежных средств составила 305 тысяч рублей.

В среднем каждый медицинский работник недосчитался порядка 15 тысяч рублей.

Кстати, скандалы с выплатами медикам, которые работают с больными COVID-19, происходили в разных регионах страны. Так, в Мурманске медики за свои труды получили надбавку к зарплате в 22 рубля, а во Владимире – 260 рублей.

После того, как об этом стало известно, в Минздраве дали разъяснения, как рассчитывать выплаты медработникам. В управлении здравоохранения теперь говорят, что учли их и исправили ситуацию.

- Постановление предусматривает выплаты врачам, которые работают непосредственно с больными коронавирусом, 80 тысяч, среднему персоналу — 50 тысяч и младшему персоналу — 25 тысяч, - говорит начальник управления здравоохранения Тамбовской области Марина Лапочкина. Причём эта выплата единовременная. Она не принадлежит никакой коррекции. Она не зависит ни от стажа, ни от смен, ни от количества отработанных дней. Независимо ни от чего. Даже если сотрудник был в отпуске или на больничном листе. Он всё равно получит в полном объёме единовременную выплату.

По апрельским выплатам, утверждают в управлении, уже сделали необходимый перерасчет, все недоплаченные деньги перечислили на зарплатные счета медработников.

- Важно учитывать, что эти выплаты проводились за апрель, - говорит Марина Лапочкина. - Многие медицинские работники считают, что эти выплаты - майские. Но это не так, начисления были за апрель. За май деньги будут поступать в начале июня.

Еще один скандал, касающийся выплат, произошел в Тамбове после того, как в сеть попала запись медиков частной скорой помощи «Домашний доктор», пожаловавшихся на то, что им вообще ничего не заплатили. В прокуратуре начали проверку и этой жалобы. Выяснилось, что работники частной скорой работают по договору с тамбовской ЦРБ и доставляют в лечебное учреждение в том числе больных коронавирусной инфекцией. По закону врачи скорой могут претендовать на 50 тысяч рублей, а фельдшеры – на 25 тысяч рублей. Но никаких денег, «ни копейки», как говорят медики, они не получили.

После жалобы медиков управление здравоохранения области подготовило документ, который предполагает выплаты для врачей, фельдшеров и водителей, работающих в частных медицинских организациях. Сейчас региональное постановление проходит согласование в администрации и областной прокуратуре. На сегодняшний день чиновники признают, что работники коммерческой скорой также имеют полное право на получение денег, наряду с сотрудниками госучреждений. В управлении здравоохранения области объяснили, что ждут пакет документов, на основании которых субсидия может быть перечислена ЛПУ «ССМ «Домашний доктор» в срок до 29 мая. Кстати, такое объяснение прокуратуру области не устроили, дело в том, что постановление о выплатах медикам было подготовлено несколько недель назад, взаимоотношения у Тамбовской ЦРБ, где есть отделение для больных коронавирусом, вполне официальные, и значит, чиновники не могли не знать о том, что частную скорую обделили в денежном вопросе. В областной прокуратуре, несмотря на оправдание управления здравоохранения и уверений, что деньги медработники получат, будут готовить представление об устранении нарушений законодательства, которое имело место в этом случае.

Выяснилось также, что и работники государственной скорой считают себя обделенными в вопросе выплат. 20 мая стало известно, что в СКР по Тамбовской области начали проверку по обращениям медработников из Тамбова, Тамбовского, Никифоровского и Моршанского районов, которые пожаловались, что не получили федеральных доплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.

- Руководство следственного управления совместно с представителем управления здравоохранения региона в режиме видеосвязи пообщались с медработниками, которые объяснили, что вышестоящее руководство не отнесло их к категориям медицинских работников, имеющих право на доплату за работу с больными коронавирусом, с чем они не согласны, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна.

Большинство обратившихся оказались сотрудниками скорой медицинской помощи. По словам медработников, им приходиться выезжать по любым вызовам, в том числе к больным с высокой температурой, затрудненным дыханием, признаками острых респираторных заболеваний. У некоторых пациентов позже подтверждалась коронавирусная инфекция. Не получили федеральные доплаты и медсестры, которые заразились коронавирусом во время работы в обсерваторе. В СУ СКР обещали восстановить права медработников в случае, если они были нарушены.