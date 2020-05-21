2020-05-21T10:11:26+03:00
Общество

Сбербанк сообщает, что за 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% банк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ

Новый ипотечный продукт создан на основе государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием процентной ставки
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Установленный для Сбербанка лимит госсубсидии по предоставлению сельской ипотеки составляет 97 млн рублей на один год. Всего за 8 часов банк принял 1100 заявок на сумму свыше 3 млрд рублей на сельскую ипотеку.

По условиям программы приобретение объекта недвижимости возможно: на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей, для прочих субъектов РФ — 3 млн рублей. Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос — минимум 15% от общей суммы кредита. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк:

«Мы видим, что программа «Сельская ипотека» пользуется огромным спросом. Так, за 8 часов с момента ее запуска Сбербанк принял годовой лимит заявок. У программы есть ряд особенностей, которые отличают ее от других государственных программ по процессу оформления: необходимость согласования с министерством каждого клиента для контроля лимита, передача информации на бумажных носителях для отчетности, согласование кредитуемых объектов с местными властями на предмет соответствия критериям. Мы надеемся, что в ближайшее время процессы по программе «Сельской ипотеки» будут существенно упрощены так, чтобы сроки оформления ипотечных кредитов по ней могли сократиться с 25-30 дней до 2-3 дней».

ИСТОЧНИК KP.RU

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