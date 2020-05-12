«Тамбовским коммунальным системам» грозит крупный штраф за неправильное начисление платежей
Прокуратура Октябрьского района по поручению прокуратуры области провела проверку, во время которой выяснялся вопрос законности и обоснованности увеличения АО «Тамбовские коммунальные системы» размера платы за холодное водоснабжение и водоотведение. Платежки с огромными суммами жители начали получать в прошлом месяце. Выяснилось, что приняв решение о самостоятельно печати платежек, водоснабжающая организация нарушила требования Жилищного кодекса РФ. Заключается оно в том, что при имеющихся в домах горожан счетчиках, плату им выставили по нормативу.
- Для устранения допущенных нарушений законодательства в адрес АО «ТКС» внесено представление, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Одновременно в отношении акционерного общества возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).
За такое нарушение организации грозит серьезный штраф – он накладывается в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации услуги, на которую была завышена цена.
Кроме того, прокуратура объявила предостережение о недопустимости применения правил неустойки к потребителям за несвоевременную оплату коммунальных услуг по начислениям, произведенным за март 2020 года генеральному директору общества Геннадию Иващенко.
Напомним, 12 мая УФАС по Тамбовской области возбудило в отношении АО «Тамбовские коммунальные системы» дело по признакам злоупотребления доминирующим положением в части необоснованного завышения в квитанциях граждан объемов потребления коммунальных ресурсов и начисления пени.
ИСТОЧНИК KP.RU