2020-05-12T13:50:55+03:00
Общество

«Тамбовским коммунальным системам» грозит крупный штраф за неправильное начисление платежей

По мнению прокуратуры, компания нарушила требования Жилищного кодекса
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ситуация с огромными начислениями за воду заинтересовала прокуратуруСитуация с огромными начислениями за воду заинтересовала прокуратуру
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Прокуратура Октябрьского района по поручению прокуратуры области провела проверку, во время которой выяснялся вопрос законности и обоснованности увеличения АО «Тамбовские коммунальные системы» размера платы за холодное водоснабжение и водоотведение. Платежки с огромными суммами жители начали получать в прошлом месяце. Выяснилось, что приняв решение о самостоятельно печати платежек, водоснабжающая организация нарушила требования Жилищного кодекса РФ. Заключается оно в том, что при имеющихся в домах горожан счетчиках, плату им выставили по нормативу.

- Для устранения допущенных нарушений законодательства в адрес АО «ТКС» внесено представление, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Одновременно в отношении акционерного общества возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

За такое нарушение организации грозит серьезный штраф – он накладывается в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации услуги, на которую была завышена цена.

Кроме того, прокуратура объявила предостережение о недопустимости применения правил неустойки к потребителям за несвоевременную оплату коммунальных услуг по начислениям, произведенным за март 2020 года генеральному директору общества Геннадию Иващенко.

Напомним, 12 мая УФАС по Тамбовской области возбудило в отношении АО «Тамбовские коммунальные системы» дело по признакам злоупотребления доминирующим положением в части необоснованного завышения в квитанциях граждан объемов потребления коммунальных ресурсов и начисления пени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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