2020-05-12T11:42:39+03:00
Общество

За неправильный расчет платы за воду УФАС возбудил дело в отношении «Тамбовских коммунальных систем»

К антимонопольщикам обратились горожане, возмущенные счетами за воду
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовчанам второй месяц присылают завышенные платежкиТамбовчанам второй месяц присылают завышенные платежки
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Региональный УФАС будет разбираться в ситуации с АО «Тамбовские коммунальные системы». На коммунальщиков в ведомство пожаловались горожане, которые в течение последних двух месяцев получают платежки с огромными суммами за водоснабжение и водоотведение. Когда подобная ситуация возникла в апреле, жителям объяснили, что прежняя организация, занимавшаяся печатью платежек, не передала в «Тамбовские коммунальные системы» данных о показаниях счетчиков. Поэтому людям насчитали плату по нормативу или среднемесячному потреблению. Для того, чтобы исправить ситуацию тамбовчан попросили направить фактические показания приборов учета с тем, чтобы учесть их в следующем месяце. Все переплаченные суммы горожанам обещали учесть при начислении следующих платежей. Однако и в мае горожане получили платежки с завышенными суммами.

Сейчас стало известно, что 12 мая УФАС по Тамбовской области возбудил в отношении АО «Тамбовские коммунальные системы» дело по признакам злоупотребления доминирующим положением в части необоснованного завышения в квитанциях граждан объемов потребления коммунальных ресурсов и начисления пени.

- Установлено, что в ряде числе случаев водоснабжающая организация при составлении квитанций на оплату коммунальных ресурсов за март и апрель 2020 года существенно завышала объем потребления коммунальных ресурсов потребителями, - рассказали в УФАС по Тамбовской области. - При этом, как сообщается в обращениях заявителей, возможность разрешить данную проблему дистанционно фактически отсутствовала. Более того, в квитанциях за апрель потребителям выставлены пени за неоплату коммунальных ресурсов, что противоречит Постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 424.

В ТКС информацию УФАС о начислении пени назвали ложной и вводящей тамбовчан в заблуждение. Как рассказали в пресс-службе компании, потребителю, на основании платежного документа которого сделан вывод о начислении пени, санкции за несвоевременную оплату начислили еще до выхода Постановления Правительства, которым вводился мораторий на пени, то есть до 2 апреля.

- АО «Тамбовские коммунальные системы» официально заявляет, что до конца 2020 года пени за несвоевременную уплату коммунальных услуг начисляться не будут, - сообщили в ТКС.

Тем не менее, в действиях АО «ТКС» антимонопольная служба усматривает признаки ущемления прав неопределенного круга лиц, что является нарушением ч.1 ст.10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». Рассмотрение дела назначено на 2 июня.

Фото АО "ТКС"

ИСТОЧНИК KP.RU

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