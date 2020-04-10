В пожаре на ул. Лысогорской в Тамбове погиб 88-летний мужчина и серьезно пострадал его 62-летний сын

10 Апр 2020 2020-04-10T10:23:10+03:00

В огне погиб пожилой мужчина и пострадал его сын

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В пожаре на ул. Лысогорской, где поздно вечером 9 апреля загорелся двухквартирный частный дом, погиб 88-летний мужчина, серьезные ожоги получил его 62-летний сын, сейчас он находится в реанимации.

- По данному факту в СО по Октябрьскому району региоанльного СКР области начата доследственная проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Причины возгорания устанавливаются.

Фото Рины Руненко

ИСТОЧНИК KP.RU