В пожаре на ул. Лысогорской в Тамбове погиб 88-летний мужчина и серьезно пострадал его 62-летний сын
Причины ЧП выясняют следователи
В огне погиб пожилой мужчина и пострадал его сын
Изменить размер текста:
В пожаре на ул. Лысогорской, где поздно вечером 9 апреля загорелся двухквартирный частный дом, погиб 88-летний мужчина, серьезные ожоги получил его 62-летний сын, сейчас он находится в реанимации.
- По данному факту в СО по Октябрьскому району региоанльного СКР области начата доследственная проверка, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Причины возгорания устанавливаются.
Фото Рины Руненко
ИСТОЧНИК KP.RU